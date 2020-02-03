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أخبار العالم

الصحة العالمية: الصين تعتمد الاستراتيجية الصحيحة لمكافحة كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:34 م
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في الصين
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القسم الخارجي
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الصين تعتمد الاستراتيجية الصحيحة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وفقًا لنبأ عاجل لها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن معظم البلدان في العالم ستكون مجهزة لكشف فيروس كورونا خلال الأسبوع.

وقالت المنظمة العالمية، إنه يوجد في المنطقة الشرق الأوسطية والعالم مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة، وهو الأمر الذي يفيد في سرعة الكشف عن المرض إن وجد.

وتستقبل المستشفى الذي شيدته السلطات الصينية في ثمانية أيام لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، المرضى، اليوم الاثنين.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى ألف سرير ويهدف إلى تعويض نقص الأماكن في مستشفيات المدينة الأخرى إثر تفشي الفيروس.

ويبلغ عدد الطاقم الطبي في المستشفى 1400 فرد من القوات المسلحة الصينية، مكلفين بمهمة معالجة المرضى في مستشفى هوشنشان. ويتكون هذا الفريق الطبي من 950 فردا من المستشفيات التابعة لقوة الدعم اللوجستي المشتركة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، و450 فردا من الجامعات الطبية التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، والذين انتقلوا إلى ووهان في وقت سابق.

وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابات.

وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360. 

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل.
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