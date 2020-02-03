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أخبار البلد

قلبي انكسر وعايزة حق ابني.. شاهد رد فعل الإعلامية مروة ميمي على مقتل نجلها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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منار نور
طالبت الإعلامية مروة ميمي بحق ابنها الذي لقي مصرعه برصاصة خرجت من سلاح "طبنجة"والد احد أصدقائه أثناء لهوهما معا.

وكتبت مروة ميمي في أول تعليق لها على الحادث الذي وقع مساء الأربعاء الماضي، خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة: "عايزة حق ابني، اقفوا معايا كان رايح يوم اجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كدا، اقفوا معايا كلكو، قلبي اتكسر". 

وتابعت النيابة العامة التحقيق فى واقعة مقتل نجل المذيعة مروة ميمي باحدى القنوات الخاصة داخل شقة صديقه بحى الزمالك، حيث استمعت النيابة إلى أقوال ٣ من أصدقاء القتيل الذين كانوا بصحبة صديقهم القتيل أثناء وقوع الحادث.

واشارت الى ان صديق المتهم أضاف فى القضية أنه أحضر سلاح والده المرخص، وأثناء عبثهم فيه خرجت طلقة دون قصد لتستقر فى رأس صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وهو ما أكده باقى زملائه خلال التحقيق معهم.

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