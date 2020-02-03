VAR تظهر لأول مرة فى ملاعب مصر بمباراة سيراميكا كليوباترا والمحلة

استخدمت تقنية VAR لأول مرة فى الملاعب المصرية خلال مواجهة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا الودية، المقامة حاليًا باستاد القاهرة، ويديرها الحكم الدولى أحمد الغندور، وحكم الفار محمود عاشور.

وتشهد المباراة حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وجميع مسئولى لجنة الحكام للإشراف على تجربة التقنية التى سيتم تعميمها فى بطولة الدورى المصرى بداية من الدور الثانى .

وكشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار، منهم 4 فى الملعب وحكمين فى غرفة الفيديو .

وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية "الفار" فى بطولة الدورى.

وجاء مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـفار، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام .