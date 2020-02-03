إحالة قاتلة طفليها بإلقائهما في البحر اليوسفي إلى محكمة الجنايات بالمنيا

قرر المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة مركز بني مزار شمال المنيا ، إحالة المتهمة بقتل طفليها بإلقائهما بالبحر اليوسفي لمحكمة الجنايات للبدء في محاكمتها.
البداية عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بقيام سيدة بقتل طفليها ومحاولتها الانتحار بمركز بني مزار.
وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز والعقيد محمود الحلواني مأمور مركز بني مزار لفحص البلاغ حيث تبين قيام سيدة تدعي م.ص 30 سنة بإلقاء طفليها كمال 6 سنوات وأحمد 3 سنوات بمياه البحر اليوسفي ثم قامت بالقاء نفسها محاولة الانتحار.
وتوصلت تحريات البحث الجنائي أن سبب ارتكابها الواقعة هي وجود خلافات مالية مع زوجها الذي يعمل بالسعودية وتنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة ولكنها كانت بكامل قواها العقلية ولقي الطفلان مصرعهما في الحال بينما تمكن الأهالي من إنقاذ السيدة وتم نقلها للمستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أمرت بحالها لمحكمة الجنايات.