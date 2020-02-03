إحالة قاتلة طفليها بإلقائهما في البحر اليوسفي إلى محكمة الجنايات بالمنيا

قرر المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة مركز بني مزار شمال المنيا ، إحالة المتهمة بقتل طفليها بإلقائهما بالبحر اليوسفي لمحكمة الجنايات للبدء في محاكمتها.





البداية عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بقيام سيدة بقتل طفليها ومحاولتها الانتحار بمركز بني مزار.





وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز والعقيد محمود الحلواني مأمور مركز بني مزار لفحص البلاغ حيث تبين قيام سيدة تدعي م.ص 30 سنة بإلقاء طفليها كمال 6 سنوات وأحمد 3 سنوات بمياه البحر اليوسفي ثم قامت بالقاء نفسها محاولة الانتحار.



