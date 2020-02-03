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فن

Johnny Depp مطلوب على جوجل بعد اعترافات زوجته المثيرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:28 م
جونى ديب وامبر هيرد
جونى ديب وامبر هيرد
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أحمد إبراهيم
تصدر النجم العالمي Johnny Depp "جونى ديب" تريند جوجل وذلك بعد حادثته الشهيرة مع زوجته السابقة امبر هيرد وذلك بعدما نشرت وسيلة إعلام بريطانية تسجيلا صوتيا  يثبت اعتداء زوجته عليه. 

وتقول زوجة Johnny Depp فى التسجيل الصوتى "اللعنة يا ديب كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وتهرول كالأطفال".


التسجيل ربطته الصحيفة بالحادثة التي تعرض لها Johnny Depp بعد شهر من زواجهما، حيث تم نقله للمستشفى في أستراليا بعد إصابته في الأصبع بشكل كبير.


وارفقت التسجيلات للقضية التي رفعها Johnny Depp ضد أمبر بتهم العنف المنزلي الشهر الماضي.


يذكر أن هناك دعوات قضائية كثيرة تشهدها المحاكم بين الزوجين Johnny Depp والممثلة العالمية آمبر هيرد، و مطالبات بتعويضات عن أضرار مادية وجسدية ناتجة عن العلاقة لكل منهما. وكانت هيرد قد تقدمت بطلب للطلاق في مايو 2016، متهمة ديب بالاعتداء عليها بالضرب خلال زواجهما الذي استمر 18 شهرًا.

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