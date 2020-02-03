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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الأوقاف لـ 7 أبريل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:43 م
محاكمة المتهمين في
محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الاوقاف
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رامى المهدى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، لجلسة 7 أبريل.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

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وجاء بالقضية أن المتهمين هم "م غ، آ أ، ج ح، ز ع".، وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336.66400.

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