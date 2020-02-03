تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الأوقاف لـ 7 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، لجلسة 7 أبريل.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

اقرا ايضاً|

قرار عاجل من المحكمة بشأن تهرب أيمن بهجت قمر من الضرائب

إحالة قاتلة طفليها بإلقائهما في البحر اليوسفي إلى محكمة الجنايات بالمنيا

وجاء بالقضية أن المتهمين هم "م غ، آ أ، ج ح، ز ع".، وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336.66400.