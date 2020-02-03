قرار عاجل من المحكمة بشأن تهرب أيمن بهجت قمر من الضرائب

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 2 مارس.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.





وتنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة العديد من المشاهير لاتهامهم بالتهرب الضريبى .





وقضت اليوم الاثنين، بقبول معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.



