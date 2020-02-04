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سيارات

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:00 ص
نيسان صني 2020
نيسان صني 2020
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اشرف عطية

أعلنت شركة نيسان في مصر عن تخفيض جديد في أسعار سياراتها في السوق المحلية، مؤكدة أن الخصومات تشمل موديل واحدا فقط في الوقت الحالي هي موديلات نيسان صني 2020 التي جرى تخفيض سعرها خلال شهر فبراير الجاري في صورة عرض ينتهي بنهاية الشهر حسب التأكيدات. 

 nissan sunny 2020

نيسان صني 2020


وجاء انخفاض سعر السيارة  نيسان صني 2020 بواقع 9000 جنيه لكل فئاتها الثلاثة المتاحة في السوق المحلية المصرية كالتالي:

نتيجة بحث الصور عن نيسان صني 2020


nissan sunny 2020 أول فئة انخفضت من 208 إلى 199 ألف جنيه.


nissan sunny 2020 ثاني فئة انخفضت من 219 إلى 209 آلاف جنيه.


nissan sunny 2020 ثالث فئة انخفضت من 230 إلى 221 ألف جنيه.












تراجع أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny اليوم في مصر.. صور


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انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

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