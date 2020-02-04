انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

أعلنت شركة نيسان في مصر عن تخفيض جديد في أسعار سياراتها في السوق المحلية، مؤكدة أن الخصومات تشمل موديل واحدا فقط في الوقت الحالي هي موديلات نيسان صني 2020 التي جرى تخفيض سعرها خلال شهر فبراير الجاري في صورة عرض ينتهي بنهاية الشهر حسب التأكيدات.

nissan sunny 2020

نيسان صني 2020









وجاء انخفاض سعر السيارة نيسان صني 2020 بواقع 9000 جنيه لكل فئاتها الثلاثة المتاحة في السوق المحلية المصرية كالتالي:









nissan sunny 2020 أول فئة انخفضت من 208 إلى 199 ألف جنيه.

nissan sunny 2020 ثاني فئة انخفضت من 219 إلى 209 آلاف جنيه.

nissan sunny 2020 ثالث فئة انخفضت من 230 إلى 221 ألف جنيه.

















