رئيس استاد القاهرة يوضح تفاصيل إغلاق الملعب .. فيديو

قال علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إن الملعب الرئيسي سيتم إغلاقه للصيانة بداية من شهر أبريل المقبل لزرع البذور الصيفية ولريها.





وتحدث رئيس هيئة استاد القاهرة لبرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "سنخاطب اتحاد الكرة يوم الثلاثاء لترتيب مواعيد ري الملعب".





وأكمل "لكن بداية من شهر أبريل المقبل سنغلق الملعب حتى نهاية الموسم من أجل زرع البذور الصيفية للأرضية، وهذا ليس إغلاقا لكن صيانة طبقا للعقد المُبرم بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المسؤولة عن أرضية الملعب.



