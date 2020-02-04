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فن

3 جوائز لـ الضيف من مهرجان جمعية الفيلم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:31 ص
خالد الصاوى
خالد الصاوى
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محمد نبيل
فاز فيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري بـ 3 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، والذي افتتحت فعاليات دورته الـ 46، وهي جوائز اختيار الجمهور، أفضل ديكور، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للنجم ماجد الكدواني، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى 6، بجانب جائزتي الجمهور من مهرجان تالين بلاك نايتس ومهرجان مالمو للسينما العربية وأفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي.

ويُقام حفل تسليم الجوائز في سينما رينسانس عماد الدين بوسط البلد، يوم السبت 8 فبراير الساعة 6 مساءً، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وكان فيلم الضيف قد انطلق تجاريًا في عدة دول عربية وحول العالم منها لبنان والأردن والمغرب وتونس وهولندا وإستونيا، وشهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ورفع لافتة كامل العدد.

"الضيف" كان هو الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه سجَّل المشاركة الأولى تاريخيًا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًا حول العالم، ويعرض سنويًا أكثر من 250 فيلما طويلا و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

فيلم الضيف انطلق في دور العرض المصرية في يناير 2019، كما أشاد به العديد من النقاد وشارك أيضًا في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ثم شارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم. 
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