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فن

شكرا على السعاده اللي عشتها.. أصالة توجه رسالة لـ فؤاد عبد الواحد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:29 ص
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة أصالة نصري، المطرب الشاب  فؤاد عبد الواحد على ألبومه الجديد "رأس مالي" الذي حقق نجاحا باهرا في أول أيامه، بتحقيق مليون مشاهدة.

وغردت اصاله، عبر تويتر: "‏فؤاد الغالي الموهوب المهذّب ... ألبومك راااااااااائع ومُنتقى بدقّة بالغة، أحسنت وكمان ألّف شكر على السّعاده الّلي عشتها وأنا عم بسمعك ‎#فؤاد_2020".

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.
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