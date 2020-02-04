شكرا على السعاده اللي عشتها.. أصالة توجه رسالة لـ فؤاد عبد الواحد

هنأت الفنانة أصالة نصري، المطرب الشاب فؤاد عبد الواحد على ألبومه الجديد "رأس مالي" الذي حقق نجاحا باهرا في أول أيامه، بتحقيق مليون مشاهدة.
وغردت اصاله، عبر تويتر: "فؤاد الغالي الموهوب المهذّب ... ألبومك راااااااااائع ومُنتقى بدقّة بالغة، أحسنت وكمان ألّف شكر على السّعاده الّلي عشتها وأنا عم بسمعك #فؤاد_2020".
يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.
وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.
فؤاد الغالي الموهوب المهذّب ...— Assala (@AssalaOfficial) February 3, 2020
ألبومك راااااااااائع ومُنتقى بدقّة بالغه ، أحسنت وكمان ألّف شكر على السّعاده الّلي عشتها وأنا عم بسمعك #فؤاد_2020 https://t.co/2jnUdOBq3w