شكرا على السعاده اللي عشتها.. أصالة توجه رسالة لـ فؤاد عبد الواحد





ألبومك راااااااااائع ومُنتقى بدقّة بالغة، أحسنت وكمان ألّف شكر على السّعاده الّلي عشتها وأنا عم بسمعك ‎#فؤاد_2020". وغردت اصاله ، عبر تويتر: "‏فؤاد الغالي الموهوب المهذّب ...





يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.





وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.

فؤاد الغالي الموهوب المهذّب ...

ألبومك راااااااااائع ومُنتقى بدقّة بالغه ، أحسنت وكمان ألّف شكر على السّعاده الّلي عشتها وأنا عم بسمعك #فؤاد_2020 https://t.co/2jnUdOBq3w — Assala (@AssalaOfficial) February 3, 2020