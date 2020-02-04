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فن

أصالة تحصد 8.5 مليون مشاهدة بـ شامخ.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:43 ص
أصالة - شامخ
أصالة - شامخ
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سعيد فراج
طرحت المطربة أصالة، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "شامخ"، في التاسع من يناير المنقضي، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب، وهي أول أغنية لها بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وحققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و536 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب. 

وتقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.

يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته". 
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