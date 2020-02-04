بتهمة التجسس لصالح أمريكا.. الحكم بإعدام إيراني وحبس آخرين

أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام على مواطن إيراني، بتهمة التجسس على البرنامج النووي الإيراني ، لصالح الاستخبارات الأمريكية.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم السلطة القضائية بإيران، غلام حسين إسماعيلي، إن "تجنيد الجواسيس؛ يعد من بين الإجراءات الأمريكية الخبيثة التي تنتهجها أمريكا ضد إيران، لكن وبفضل قدرات أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وقوات الشرطة ، لم تنجح أمريكا في تحقيق أهدافها".





وأضاف: "السلطات الإيرانية ألقت القبض في فترة سابقة على المواطن أمير رحيم بور، والذي كان جاسوسا لأجهزة الاستخبارات الأمريكية CIA، حيث كان يسعى إلى تقديم بعض المعلومات النووية حول برنامجنا النووي إلى الاستخبارات الأمريكية، وتمت محاكمته وصدر الحكم بحقه بالإعدام، ووافقت المحكمة الإيرانية العليا على الحكم، وسيلقى جزاءه قريبا".





وأكد أن إيران ألقت القبض أيضا على جاسوسين اثنين آخرين كانا يعملان على جمع معلومات أمنية تحت غطاء مؤسسة خيرية، لتقديمها إلى الولايات المتحدة.





ولفت إلى أنه تمت محاكمتهما، حيث صدر الحكم على أحدهما بالسجن لعشر سنوات، والآخر لخمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي.