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رياضة

بعد تنازل الأهلي .. الكاف يحسم مصير عقوبات الهلال السوداني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:52 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
لا تزال الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الهلال السوداني والتى أقيمت بينهما السبت الماضي بملعب الجوهرة بالسودان، فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا تفرض نفسها بقوة داخل الشارع الكروى المصري والإفريقي.

وشهدت مباراة الهلال والأهلى أحداثا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثانى من شوط المباراة الثانى اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة.

وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل الأمن السوداني والذى نجح فى السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة والتى توقفت إلى ما يقرب من 13 دقيقة كاملة بسبب هذه الأحداث غير الرياضية.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أمس أعلن خلاله رفضه التام تقديم أى شكوى ضد الهلال السوداني رغم الأحداث غير الجيدة التى افتعلها عدد من الجماهير مؤكدا على تقديره الكامل للعلاقات التاريخية مع النادي السوداني .

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي أن تنازل الأهلي عن تقديم شكوي ضد الهلال السوداني لن يغير فى مصير قرارات الكاف ضد الفريق السوداني مشيرا إلى ان القرار ستصدر وفقا للوائح والقوانين المقامة عليها البطولة .

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي يستند فى قراراته ضد أى أحداث او تجاوزات وفقا لتقرير مراقب المباراة وحكم المباراة .

وانتهت مباراة  الأهلى والهلال السودانى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ونجح الأهلى فى حجز تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي "الكاف" قرر فتح تحقيق عاجل فى أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي والانتظار إلى تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة من قبل لجنة المسابقات المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل اتخاذ عدد من القرارات القوية تجاه الفريق السودانى تجنبا لتكرار هذا فى المباريات المستقبلية.
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