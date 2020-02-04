ضبط عصابة مسلحة للسرقة بالإكراه فى الشروق

نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط عصابة مسلحة تخصص نشاطها الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بالشروق.

















تبلغ لقسم شرطة الشروق من (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكى "لم يحدد رقمها") يستقلها (3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية) وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس واستولوا منه على (مبلغ 1350 جنيها، وهاتفه المحمول) وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.





فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية مسجلة).





تم إعداد بعض الأكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - فرد رصاص - 6 طلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سكين"- سيارة فان ماركة سوزوكى "مستأجرة" - سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم يعمل عليها) .





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارتين المضبوطين بحوزتهم.





وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه ومبلغ (1060 جنيها) من متحصلات واقعة السرقة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتماإتخاذ الإجراءات القانونية.





