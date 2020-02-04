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رياضة

مرتضى منصور: تلقيت تهديدات بالقتل حال السفر إلى قطر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:47 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى هو ونجله أمير، المشرف على الكرة بالنادي، تهديدات بالقتل في حالة سفرهما لقطر مع الفريق لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري.

وقال رئيس النادي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، الثلاثاء، إن نجله أحمد تلقى تهديدات بقتله هو وأسرته أيضا.

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.


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