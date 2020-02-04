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أخبار العالم

أوروبا تقف بوجه ترامب: لن نعترف بسيادة إسرائيل على أراضي 1967

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:03 م
بوريل
بوريل
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محمد علي
أكد الاتحاد الأوروبي على عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967، وأن المقترح الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلان متفرقة.


قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل: إن المقترح الأميركي للسلام في الشرق الأوسط لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.


أضاف لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967.


ويلتقي خوسيب بوريل هذا الأسبوع في إيران زعمائها في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

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