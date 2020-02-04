أكبر سيلفي في المعرض.. رئيس هيئة الكتاب يلتقط صورة مع أعضاء «أنا متطوع»

التقط الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، صورة سيلفي مع أعضاء مبادرة "أنا متطوع" وعدد من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في ختام أيام المعرض والذي استمر من ٢٢ يناير وحتى اليوم الثلاثاء.





وأعرب المتطوعون، عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض هذا العام، مؤكدين أن التجربة تعد فريدة و مميزة.





وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أعلنت صباح اليوم أن دولة اليونان ستحل كضيف شرف الدورة المقبلة (52) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.





ووجهت عبدالدايم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده ضمن ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، الشكر لدولة السنغال علي مشاركتها المتميزة في الدورة الـ51 للمعرض، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



