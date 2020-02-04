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التاسع عالميا.. الجيش المصري الأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:52 م
الجيش المصري
الجيش المصري
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري يحتل المرتبة التاسعة عالميًا لأول مرة، في أحدث تقرير لموقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم، متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل، معقبًا: "أشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الانجاز التاريخي غير المسبوق وبهذه المؤسسة المنضبطة التي تقوم بكافة المهام بشكل دقيق لا مساحة فيه لأي خطأ".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش المصري عمود خيمة هذا الوطن، وأصبح جيش به حيوية ونشاط، ويشارك في بناء الوطن، مشددًا على أن الجيش المصري بتسليحه وتدريباته وعتاده وتاريخه حل في المركز التاسع بين جيوش العالم، مضيفًا: "أن هذا يعني أن الجيش المصري أقوي من الجيش التركي والإيراني والإسرائيلي، وهم القوى الكبرى في الإقليم".

وتابع، أن الجيش المصري لديه قاعدتين عسكرية ليس لهم مثيل في العالم، قاعدة شمالية غربية لحماية حدود مصر الغربية والشمالية، والقاعدة الجنوبية لمجابهة القرصنة وحماية الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، منوهًا بأن تسليح الجيش المصري أصبح الآن يعتمد على تنويع مصادر السلاح والتدريب.

ووجه رسالة للعالم والإقليم: "احذروا جيش مصر للدفاع عن الأمن القومي المصري، جيش مصر لم يكن يومًا للهجوم"، مؤكدً أن قوة هذا الجيش هي التي حمت هذا الوطن من التفتت، وحمت هذه الأمة من التشرذم، فهذا الجيش هو الأقوى على الإطلاق على مستوى إفريقيا والشرق الأول، ويحتل المرتبة الأولى عالميًا في عقيدته القتالية، فهو لا يؤجر ولا يستأجر ولا يضم مرتزقة، فهو جيش وطني ولاءه للشعب. 
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