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حوادث

النسب يثبت بالفراش.. النقض تشرح الحالة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:38 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيف يثبت النسب بالفراش .

وأوضحت  المحكمة أن من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت السبب و أنه ، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به و يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.
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