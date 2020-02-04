النسب يثبت بالفراش.. النقض تشرح الحالة

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيف يثبت النسب بالفراش .



وأوضحت المحكمة أن من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت السبب و أنه ، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به و يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.

