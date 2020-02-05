أكثر السيارات السيدان الصغيرة مبيعا في مصر.. صور

تعتبر السيارات السيدان الصغيرة من السيارات المهمة في المبيعات في مصر بشكل كبير وعليها طلب واقبال كبير من المشترين لأنها تعتبر مناسبة للمستوي الاقتصادي لأغلب الطبقة المتوسطة الدخل في مصر ، وتتواجد فيها العديد من السيارات المهمة التي تتصدرها نيسان صني المجمعة محليًا في مصر حسب تقرير الاميك .
وشملت أهم السيارات التي حققت مبيعات قوية في هذه الفئة من السيارات خلال عام 2019 :
1- نيسان صني 13.028 ألف سيارة
nissan sunny 2020
2- شيفروليه أفيو 4234 الف سيارة
chevrolet aveo
3- رينو لوجان 3656 سيارة
renault logan
4- بيجو 301 بعدد 2828 سيارة
peugeot 301
5- لادا جرانتا 2595 سيارة
lada granta
6- رينو ستب واي 2132 سيارة
renault stepway
7- شيفروليه لانوس 1096 سيارة
chevrolet lanos
8- سيترين سي اليزيه 926 سيارة
citroen c elysee
9- كيا بيجاس 895 سيارة
kia pegas
10- هيونداي أكسنت RB 645 سيارة
accent rb
11- هيونداي فيرنا 428 سيارة.
hyundai verna