أكثر السيارات السيدان الصغيرة مبيعا في مصر.. صور

تعتبر السيارات السيدان الصغيرة من السيارات المهمة في المبيعات في مصر بشكل كبير وعليها طلب واقبال كبير من المشترين لأنها تعتبر مناسبة للمستوي الاقتصادي لأغلب الطبقة المتوسطة الدخل في مصر ، وتتواجد فيها العديد من السيارات المهمة التي تتصدرها نيسان صني المجمعة محليًا في مصر حسب تقرير الاميك .

وشملت أهم السيارات التي حققت مبيعات قوية في هذه الفئة من السيارات خلال عام 2019 :

1- نيسان صني 13.028 ألف سيارة

nissan sunny 2020



2- شيفروليه أفيو 4234 الف سيارة

chevrolet aveo



3- رينو لوجان 3656 سيارة

renault logan



4- بيجو 301 بعدد 2828 سيارة

peugeot 301



5- لادا جرانتا 2595 سيارة

lada granta



6- رينو ستب واي 2132 سيارة

renault stepway



7- شيفروليه لانوس 1096 سيارة

chevrolet lanos



8- سيترين سي اليزيه 926 سيارة

citroen c elysee



9- كيا بيجاس 895 سيارة

kia pegas



10- هيونداي أكسنت RB 645 سيارة

accent rb



11- هيونداي فيرنا 428 سيارة.

