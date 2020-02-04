تعرف على ما قالته نادية لطفي في أخر حوار لها.. فيديو

شاركت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من لقائها مع الفنانة الراحلة نادية لطفي، وحرصت " بوسي" على إخبار نادية بحب الناس والجمهور ‏لها كما طلبت منها أن تحكي عن خبراتها ووجهات نظرها في الحياة حتى يتعلم منها المشاهدون، وردت نادية أنها سعيدة بحب جمهورها لها.





كانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.