السيطرة على حريق اندلع في 5 أفدنة قصب بأسوان





وتلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن إخطارًا يفيد بتحرير 4 مواطنين عددًا من المحاضر بمركز شرطة كوم أمبو إثر نشوب حريق بـ 5 أفدنة مزروعة بمحصول قصب السكر.





وقد تسبب هذا الحريق فى إتلاف المحاصيل الزراعية المنزرعة بالمساحة التى اندلع فيها بقرية الرغامة شرق والتى تم السيطرة عليه بالشكل المطلوب.





وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة منها محضر رقم 649 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة كوم أمبو.





فيما تتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيال هذه الواقعة للكشف عن الحقائق والتوصل لسبب الحريق , وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

تمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بمجموعة من الأفدنة المنزرعة بقصب السكر فى قرية الرغامة شرق التابعة لمدينة كوم أمبو شمال أسوان.