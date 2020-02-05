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فن

ألف سلامة على قلبك يا أبو ناصر.. أصالة توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:44 ص
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم
دعمت الفنانة أصالة نصري، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد إجرائه عملية جراحية لإزالة ورم بالوجه. 

وغرّدت أصالة عبر تويتر، "‏ألّف سلامه على قلّبك يا أبو ناصر.. وترجع لوطنك سالما معافى".

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا.

وكان آل الشيخ قد منح الجهاز الفني واللاعبين بالأهلي، مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.
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