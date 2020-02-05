النظافة الرقمية.. كيف تحافظ على أمن إيميلك الشخصى من الاختراق؟

بحث خبراء كاسبرسكي المتخصصون فى أمن المعلومات في مخاطر الخصوصية والتهديدات الإلكترونية التي يواجهها مستخدمو منتجاتها، فوجدوا أن 85% من مستخدمي Kaspersky Security Cloud في جميع أنحاء العالم استفادوا من وظيفة Account Check الخاصة بالتحقق من الحسابات على الأجهزة المحمولة، ليكتشفوا أن عناوين بريدهم الإلكتروني كانت متاحة للملأ بسبب انتهاكات لسرية البيانات وحوادث أخرى متعلقة بالخصوصية وقعت عدّة مرّات في الآونة الأخيرة.





ولكن ما من شيء يدعو للهلع، نظرًا لأن منتجات الأمن الرقمي وما يُعرف بالنظافة الرقمية يمكن أن تُساعد المستهلكين في الحفاظ على حماية بياناتهم الرقمية.





ويُعدّ التصيّد، على سبيل المثال، أحد أساليب التهديد الإلكتروني الأكثر استخدامًا، وغالبًا ما يستهدف الأشخاص الذين يرتكبون أخطاء غير مقصودة مُستغلًا مشاعرهم.





ويوضح تقرير كاسبرسكي الخاص بمناسبة اليوم العالمي للخصوصية 2020، أن تقنيات مكافحة التصيّد حالت دون هجوم تصيّد واحد على الأقل من هجمات التصيد التي استهدفت 15% من أجهزة مستخدمي حلول كاسبرسكي.

وقالت مارينا تيتوفا رئيس قسم تسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي، إن التقنيات الحديثة حسّنت التواصل عبر الإنترنت وواصلت بناء عالم وصفته بأنه "أوثق وأكثر تكاملًا وترابطًا"، وأضافت: "من المهم الحرص دائمًا على حماية البيانات الشخصية التي تعتمد عليها تقنيات التواصل،في ظلّ استفادة المستخدمين العاديين من الفرص التي تتيحها أمامهم هذه التقنيات والقيمة التي تجعلهم يكتسبونها، فثمّة اليوم للأسف العديد من الطرق التي يمكن عبرها الحصول على المعلومات الشخصية من الأفراد دون رضاهم، مثل سرقة كلمات المرور أو عمليات التصيد، ومع ذلك، فثمّة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن لأي شخص اتباعها لحماية خصوصيته الرقمية".

وتوصي كاسبرسكي باتباع التدابير التالية للحفاظ على المعلومات الشخصية محمية من تهديدات الخصوصية وضمان بقائها آمنة:

· تجنُّب النقر على أية روابط أو تطبيقات مشبوهة، وينبغي التحقق من الجهة المرسلة عند تلقي رابط أو مستند من مصدر غير معروف وبمحتوى مجهول.

· الحرص على اليقظة أثناء استخدام الإنترنت عبر قراءة الروابط واتفاقيات الخدمة بعناية، مع الحرص على استخدام البرمجيات والتطبيقات والمواقع المعتمدة والآمنة فقط.

· الحفاظ على تحديث خدمات أمن الإنترنت عن طريق تثبيت أحدث التصحيحات وتحديث المنتجات، ليظلّ الجهاز محميًا حتى من أحدث التهديدات.