بعد تجاهله لها.. رئيس مجلس النواب الأمريكى تمزق خطاب ترامب.. فيديو

مزّقت رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، نسختها من خطاب "حالة الاتحاد" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما، خاصة بعد تجنّب ترامب مصافحتها.





وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف الرئيس الأمريكي، نسخةً من الخطاب، كانت موضوعة أمامها ومزّقتها.





وقبل بدء إلقاء الخطاب التقليدي السنوي، كان الانقسام الذي يسود الطبقة السياسيّة في البلاد واضحًا، إذ تجنّب ترامب مصافحة رئيسة مجلس النوّاب التي قامت بدورها بتمزيق خطاب ترامب، ما إن انتهى من إلقائه.





ويأتي خطاب ترامب قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة، وقد شدّد فيه على أنّه "وفى" بوعوده التي كان قطعها، لكنّه لم يتطرّق إلى محاكمته، عشيّة تبرئته شبه المؤكّدة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ.



