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العشماوى: المثلث الذهبى لقطاع تجارى متميز يتطلب 3 خطوات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:49 ص
ابراهيم العشماوى
ابراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية ال
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شيرين عادل
قال إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المثلث الذهبى لوجود قطاع تجارى كفء يتطلب وجود أسواق جملة، ومناطق لوجيستية، وبورصات سلعية.

وأضاف إبراهيم العشماوى أن مصر تمتلك أسواق جملة ولكنها غير منظمة ولا ترتقى نوعا مأ الخاصة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن مصر فى السابق كانت تمتلك مخازن وليست مناطق لوجيستية.

وأوضح أن المناطق اللوجيستية تستخدم لتخزين السلع، وفرزها، وتعبئتها، وتسعيرها، وجزء منها تصنيعى مقارنة بالمخزن الذى يقتصر دوره فحسب فى تخزين السلع. 

وقدم برنامج "صباح البلد" الذى يذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، فقرة متميزة مع الإعلامية هند النعساني، حيث حاورت الدكتور إبراهيم العشماوي، المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للكشف عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في مصر.

برنامج "صباح البلد"، يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافةً إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.
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