العشماوى: المثلث الذهبى لقطاع تجارى متميز يتطلب 3 خطوات

قال إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المثلث الذهبى لوجود قطاع تجارى كفء يتطلب وجود أسواق جملة، ومناطق لوجيستية، وبورصات سلعية.





وأضاف إبراهيم العشماوى أن مصر تمتلك أسواق جملة ولكنها غير منظمة ولا ترتقى نوعا مأ الخاصة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن مصر فى السابق كانت تمتلك مخازن وليست مناطق لوجيستية.





وأوضح أن المناطق اللوجيستية تستخدم لتخزين السلع، وفرزها، وتعبئتها، وتسعيرها، وجزء منها تصنيعى مقارنة بالمخزن الذى يقتصر دوره فحسب فى تخزين السلع.



