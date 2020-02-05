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اقتصاد

الكندوز بـ 110 جنيهات.. أسعار اللحوم اليوم الاربعاء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استقرت أسعار اللحوم اليوم، الاربعاء 5 فبراير 2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.

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وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات حتى 140 جنيها للكيلو، الضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيها، واللحوم البتلو من 140 إلى 180.


وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.


وتراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 130 إلى 160 جنيها.


وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 – 120 جنيها.

وبلغ سعر الكبدة البلدى 130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة المجمدة 30 جنيها.

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