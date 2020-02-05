AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

منع الساعات الإضافية للعمال.. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها منع العمال من العمل ساعات إضافية أو إجازته ذلك بشروط.


أوضحت المحكمة أنه لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 24 ساعة فى الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام و الراحة فى المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية المطعون ضدها، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتًا إضافيا بشرط استصدار الإذن به من هذا الوزير.


و لما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية و يرتب أجر العامل عنها فى نطاق هذا الإذن و أحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات فى اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل والجهد فى الساعات الإضافية.


لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - و مدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب استئنافهم بأن إذنًا قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية . وإذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيسًا على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون، و كان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به فى استئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقض ترسي مبدأ قانونيا بشأن نظر قضايا القيد والاستبعاد بجداول المحامين

النقض: دعاوى الميراث تثبت بالنسب بالإقرار للمسلمين وغيرهم.. ولا علاقة لها بصحة الزواج

لا بديل عنه .. النقض تعلق نفقة المتعة على هذا السبب

النقض توضح أركان جريمة الزنا.. ومهلة الثلاثة أشهر لـ الزوج المخدوع.. تعلق نفقة المتعة على هذا السبب..دعاوى الميراث تثبت بالنسب بالإقرار للمسلمين وغيرهم.. ولا علاقة لها بصحة الزواج

مرتان فقط للصلح بين الزوجين .. النقض توضح

حق الولي في تزويج البالغة.. النقض توضح هذه الحالة والسن القانوني

ترشيحاتنا

ترامب يحرج نانسي بيلوسي أمام الكونجرس.. فيديو

وزير التعليم يحسم جدل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في مؤتمر صحفي .. اليوم

نصبت على 12 شخصا.. سقوط صاحبة محل استولت على 3.3 مليون جنيه

مدرب الترجي عن إمكانية مواجهة الأهلي أو الزمالك بدوري الأبطال: أي منهما.. مبروك الفوز لنا

أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني على لقاء البرهان مع نتنياهو

تعرف على أسباب وطرق علاج انتفاخ البطن والاستسقاء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

أكثر السيارات السيدان الصغيرة مبيعا في مصر.. صور