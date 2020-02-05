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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار خفيفة على عدة مناطق.. والصغرى بالقاهرة 14

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:04 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد.


وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي:


يتوقع في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا  وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.


أما السواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


أما جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد، فيكون دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 22/14
الإسكندرية 18/13
بورسعيد 22/13
رفح 24/11
كاترين 17/3
شرم الشيخ 24/15
بني سويف 23/11
الأقصر 25/13
اسوان 25/13
الوادي الجديد 26/10
حلايب 23/17

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