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توك شو

سميرة أحمد تبكى على الهواء.. ذراعى اتكسر.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:58 م
سميرة أحمد
سميرة أحمد
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البهي عمرو

قالت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، إنها وقعت على الأرض بعد علمها بوفاة الراحلة نادية لطفى، وتعرضت لكسر فى ذراعها.


وأضافت سميرة أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنها أتصلت بالراحلة قبل وفاتها بأيام.


وأشارت سميرة أحمد، إلى أنها حزينة على وفاة الراحلة نادية لطفي، ودخلت فى حالة بكاء على الهواء.


وأوضحت سميرة أحمد، أنها كانت على علاقة قوية بنادية لطفى، وأكدت أنها ذهبت مع الراحلة لاستقبال جثمان سعاد حسنى.

ولفتت سميرة أحمد، أنها و الراحلة نادية لطفى لم يصدقا خبر انتحار سعاد حسنى.

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