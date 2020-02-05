ليفربول يوقع مع موهبة الأكاديمية.. ويضم لاعبا جديدا لقائمة دوري الأبطال

قرر الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب توقيع عقد احترافي مع توم هيل صاحب الـ17 عامًا، من أكاديمية ليفربول، دون الكشف أي تفاصيل عن مدة العقد.





كما اتخذ الجهاز الفني للريدز قرارا بقيد الوافد الجديد، الياباني تاكومي مينامينو القادم من سالزبورج النمساوي في نافذة الانتقالات الشتوية، التي انتهت قبل خمسة أيام.





وجاءت قائمة ليفربول التي ستدخل دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كالاتي:





حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونيرجان، كيفين كيليهير.





خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، جو جوميز، أندرو روبرتسون، ماتيب، أداما لويز، ترينت ألكسندر أرنولد، نيكو ويليامز، ياسر لعروسي.





خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، جوردان هندرسون، تشامبرلين، ادم لالانا، شاكيري، كورتس جونز، هيربي كين، هارفي إليوت.





خط الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، مينامينو، ديفوك أوريجي.





وسيواجة فريق ليفربول نظيره أتليتكو مدريد الإسباني في الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.





ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.