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أخبار البلد

مسلسل يومى.. تعليق نقابة أطباء بورسعيد بشأن واقعة الاعتداء على طبيبة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:18 م
الاعتداء علي الاطباء
الاعتداء علي الاطباء
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محمد غالي
قال الدكتور مصطفي السعيد، نقيب اطباء بورسعيد، ان الاطباء يعانون دائما من الاعتداء عليهم بصفة مستمرة حتي اصبح مسلسلا نشاهده يوميا، مضيفا ان واقعة الاعتداء علي طبيبة اليوم سبقتها واقعة اخري منذ عدة ايام.

واكد نقيب اطباء بورسعيد، ان هيئة التأمين الصحي في بورسعيد تعمل علي قدم وساق، مضيفا انه يجب تطبيق قانون المسؤولية الطبية المطبق في العالم كله عدا مصر.

واوضح السعيد، انه قانون المسؤولية الطبية يكفل الحق للطبيب بعمل محضر باسم المنشأة الطبية، حتي لا يرضخ الطبيب في النهاية الي التصالح.

واشار: الي ان ما يحدث الان يقوم الطبيب بعمل محضر بصفة شخصية ويتم ارهاقه في الاجراءات الروتينية للمحضر والذهاب الي القسم والنيابة.

وطالب نقيب اطباء بورسعيد، بعمل نقطة شرطة فعاله بكل منشأة طبية، لضبط الوضع الامني. 

واوضحت لجنة الشباب بالنقابة العامة للاطباء في بيان لها، ان اليوم تعرضت طبيبة بمستشفي الإسراء ببورسعيد لإعتداء لفظي من قبل أهل مريض بعد الكشف عليه ووصف العلاج المناسب لحالته، وقد تم تسجيل الإعتداء علي كاميرات المراقبة بالمستشفي.

ورفضت هيئة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد طلب الطبيبة بعمل محضر بإسم المنشأة، وكان رد مسئول لجنة رضا المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد: " احتوي المريض يا دكتورة"


وتتابع لجنة الشباب الموقف مع الطبيبة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية لحفظ حقها،وذلك في إطار تكرار ظاهرة الإعتداء علي الأطباء أثناء تأدية عملهم.


وتهيب لجنة الشباب، بكل الجهات المعنية القيام بدورها في التصدي لهذه الظاهرة وإيقافها سواء الجهات الإدارية أو أقسام الشرطة.


وتؤكد لجنة الشباب علي الجهات التنفيذية والتشريعية سرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الإعتداء علي الأطباء المعطل بمجلس النواب منذ سنوات لإيقاف هذا الخطر الداهم الذي يحيط بأطبائنا وبالمستشفيات.

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