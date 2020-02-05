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رياضة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:38 م
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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عمرو الحلواني
علّق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على نتيجة قرعة دور الربع النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صن داونز فريق مش سهل.. يا بختك يا الترجي " .

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.

ويصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز جنوب الإفريقي ، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي  الترجي الرياضي التونسي  في دور ربع النهائي.

وجاءت باقي المباريات كالآتي:

الرجاء المغربي - مازيمبي الكونغولي 

النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي.
أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
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