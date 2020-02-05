أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

علّق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على نتيجة قرعة دور الربع النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا .
وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صن داونز فريق مش سهل.. يا بختك يا الترجي " .
وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.
ويصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز جنوب الإفريقي ، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي في دور ربع النهائي.
وجاءت باقي المباريات كالآتي:
الرجاء المغربي - مازيمبي الكونغولي
النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي.