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أخبار العالم

بالصور.. طريقة تصويت مجلس الشيوخ على براءة ترامب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:52 م
براءة ترامب في الشيوخ
براءة ترامب في الشيوخ
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وكالات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل حول آلية التصويت في مجلس الشيوخ حول مادتي عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد تصويت المجلس ببراءته من تهمتي إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت كان أقل بكثير من أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس الأمريكي وعزله من منصبه.

 

ورفض مجلس الشيوخ اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة بأصوات من 52 إلى 48، حيث نجحت الأغلبية الجمهورية بالمجلس في مد طول النجاة للرئيس الأمريكي، الذي يرغب منافسوه الديمقراطيون في الإطاحة به من منصبه بأي طريقة كانت.

 

وفي الجولة الثانية من التصويت، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لرفض المادة الثانية التي تتهم ترامب بإعاقة عمل الكونجرس.

 

ويوم الجمعة الماضي، نجح الجمهوريون بمجلس الشيوخ في عرقلة طلب النظر في شهود ووثائق إضافية في المحاكمة، بما في ذلك شهادة جون بولتون، مستشار الرئيس السابق للأمن القومي.

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