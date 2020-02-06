الموت يفجع زوجة رامي عياش

نشرت زوجة الفنان رامي عياش، تعليقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تعلن عن وفاة والدها فيصل سعيد بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة.





وقالت زوجة رامى عياش، "آخ يا بابا آخ، بكرت كتير يا حبيبي، يا ملاك يا محب يا حنون، الله يرحم روحك ويصبرنا".