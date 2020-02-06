الموت يفجع زوجة رامي عياش

نشرت زوجة الفنان رامي عياش، تعليقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تعلن عن وفاة والدها فيصل سعيد بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة.
وقالت زوجة رامى عياش، "آخ يا بابا آخ، بكرت كتير يا حبيبي، يا ملاك يا محب يا حنون، الله يرحم روحك ويصبرنا".
وسيتم دفن الراحل يوم الخميس، ويقام العزاء فى يوم الجمعة المقبل في المركز الاجتماعي لعائلة آل سعيد.
وكانت داليدا عياش فُجعت
قبل شهرين بوفاة جدّها أبو فيصل جميل رشيد سعيد، ونعته بالقول: "أجا النهار اللي
كنت خاف منّو كلّ حياتي، راح الغالي، قدوتي ونقطة ضعفي وقوتي".