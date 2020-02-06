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أخبار العالم

السودان يسمح لطائرات تجارية متجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:48 ص
السودان يسمح لطائرات
السودان يسمح لطائرات تجارية متجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله
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سمر صالح

وافق السودان على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، وفق ما أكده المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن اليوم، الخميس.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بأفريقيا.

 

وصرح المتحدث باسم الجيش السوداني، أنه كان هناك اتفاق "من حيث المبدأ" على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، مضيفا أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

 

وقال إن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة هي في إطار تبادل للمصالح.

 

وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان بعدما قال مسئولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

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