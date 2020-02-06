إلى أين وصل إدمان السوشيال ميديا؟

قال الدكتور محمد هانى استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية إن العصر الموجودين فيه حاليا هو عصر إدمان "السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أن أنواع الإدمان كثيرة منها إدمان الإنترنت.





وأضاف الدكتور محمد هانى من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أنه حسب الدراسات النفسية الأخيرة التي أشارت إلى أن الفيس بوك والواتس آب من أكثر التطبيقات خطورة لأنها مغرية ومثيرة.





وأشار استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية إلى أن المقيمين على هذه التطبيقات يحاولون الابتكار يوميا فيها كنوع من أنواع الجذب، والدليل أن حياتنا المهنية والأسرية والاجتماعية أصبحت متأثرة سلبيًا بوجود الـ سوشيال ميديا.





وتابع استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية أن مواقع التواصل الاجتماعى نستخدم منها الآثار السلبية التي تدمرنا وتؤذينا، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الإنسان الأجنبي بطبيعة شخصيته أنه يستطيع عمل توازن فى علاقاته والفصل بينها وبين العمل والتقدم، مؤكدا أن المصريين ربطوا كل شيء باستخدام السوشيال ميديا.





وأكد استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية أن المصرى ربط حياته كلها بالميديا فى نومة وعمله وكل شيء والنوم وتكوين الصداقات والعلاقات الجديدة، منوها إلى أن المصريين مجبرين على الاستخدام السلبي لهذه الأشياء.