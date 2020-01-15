الصحة النفسية : الطفل لو مخدش فترات راحة لن يستطيع إنجاز ما يريده

قال الدكتور عمرو يسرى استشارى الصحة النفسية، إنه لابد على الآباء وقت امتحانات الأبناء تقليل طلباتهم واوامرهم على الامهات ، لافتا الى ان الام التى تقوم بضغط نفسها مع ابنائهم اثناء الامتحانات قد تتعرض لضغط نفسى.



وأضاف الدكتور عمرو يسري ، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، أن الأم بعد فترة امتحانات الاولاد لابد وأن تحصل على وقت راحة لنفسها فقط لا غير ، تبعد فيه عن كل ما هو مرهق من طبخ او تنظيف او اى شئ يزعج انسجامها.



وأشار استشارى الصحة النفسية ، إلى ان نسبة اصابته الامهات بالأمراض النفسية خلال فترة امتحانات الأبناء كبيرة ولكن من يتبع هذا الأسلوب يقي نفسه بنسبة كبيرة .



وأوضح أن الانفعال والتوتر تعد من أمراض القلق ، مشددا على ضرورة ان نربي الأبناء على تحمل مسؤولية المذاكرة، وكأنه عمل فى بنك او شركة، مضيفا: "احنا اتعودنا نركن كل حاجة للآخر.. لكن يجب ان ننهي ما علينا اللى ورانا نعمله علطول حتى لا يصاب الامهات انهيار نفسى".



وتابع استشارى الصحة النفسية ، أنه لابد من مراعاة قدرات الاولاد وامكانياتهم ، مؤكدا أن الطفل لو لم يحصل مخدش فترات راحة واستمتاع اللى ممكن ينجزوا في ساعة ينجزوا فى 3 ساعات".