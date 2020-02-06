منتدى الاقتصاد العالمى يدشن مجلس إدارة لمستقبل الشرق الأوسط وشمال افريقيا

دشن منتدى الاقتصاد العالمى بمناسبة احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاقه بمدينة دافوس السويسرية، مجلس ادارة جديدة لمستقبل الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ويجمع هذا المجلس، ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة تشاركية لدراسة المستجدات الاقتصادية الدولية واثارها على اقتصادات المنطقة، وصياغة مبادرات ذات أهمية فى المرحلة المقبلة.





واختيرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيسا مشاركا للمجلس عن الجانب الوزارى، بجانب آلان بيجانى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم، الرئيس المشارك للمجلس عن القطاع الخاص، بالتعاون مع ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس.





واستعرض الرئيسان المشاركان للمجلس خلال الجلسات التحضيرية والتى عقدت مؤخرا خلال منتدى الاقتصاد العالمى بدافوس، عدة مبادرات ترتكز على محورين رئيسين هما زيادة معدلات النمو الاحتوائى ونمو المجتمعات، وتشكيل الثورة الصناعية الرابعة، ويمكن الاطلاع على البيان الصادر عن اجتماع المجلس على الرابط التالى: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/middle-east-geopolitical-economic-growth/.





ويتكون المجلس على المستوى الوزارى، من كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى عن مصر، والدكتور محمد العسعس، وزير المالية الاردني، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة فى الامارات، و محمد الجدعان، وزير المالية فى السعودية.





ويتكون المجلس من ممثلين عن القطاع الخاص ابرزهم، آلان بيجانى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم، و ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال بالامارات، و هشام عز العرب، رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى، و طارق السدحان، الرئيس التنفيذى لبنك الرياض، و خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس ادارة الظاهرة الإماراتية، كما يضم المجلس، عدد من الخبراء، ابرزهم ميساء جلبوط، القيادية الرائدة في مجال التعليم، و مدثر شيخة، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق كريم، وفادي غندور، رئيس مجلس إدارة شركة ومضة كابيتال لتمويل المشاريع الناشئة، والدكتور أنس الفارس، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.





وناقش أعضاء المجلس، عدة محاور عن مستقبل الوظائف فى العالم العربى، وتقليل الفجوة بين الجنسين ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادى، وتشكيل حوكمة التكنولوجيا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير استراتيجيات وطنية واقليمية للثورة الصناعية الرابعة، وأكد الرئيسان المشاركان للمجلس، أن مزج الخبرات بين القطاعين العام والخاص وتراكم الخبرات من منتدى الاقتصاد العالمى سيؤدى إلى صياغة مبادرات ذات أهمية فى المرحلة المقبلة.





وذكر أعضاء المجلس، أن مصر كانت أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تطلق شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومى للمرأة بعنوان "محفز سد الفجوة النوعية بين الجنسين فى مصر" في قمة تأثير التنمية المستدامة 2019، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين فى العمل، وتمكين المرأة.



