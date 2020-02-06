بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بمحافظة سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة سوهاج، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 76% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.





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وشدد محافظ سوهاج على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.





وأوضح الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 73 ألفا و75 طالبا وطالبة، حضر منهم 72 ألفا و828 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 55 ألفا و514 طالبا وطالبة بنسبة نجاج 76%.



