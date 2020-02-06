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تعليم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بمحافظة سوهاج

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:29 ص
نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
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خالد رياض
اعتمد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة سوهاج، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 76% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.

ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة سوهاج من خلال الضغط هنا

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.

 وأوضح الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 73 ألفا و75 طالبا وطالبة، حضر منهم 72 ألفا و828 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 55 ألفا و514 طالبا وطالبة بنسبة نجاج 76%.

بينما حصل قطاع شمال على نسبة 69% وقطاع وسط 78% وقطاع جنوب 81%، بنسبة عامة 76%.
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