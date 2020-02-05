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تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:36 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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المحافظات
ينشر موقع صدى البلد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.


لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية اضغط هنا 
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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للـ شهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح بلغت 88.5%،وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي ، وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ،وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لاعلانها .


لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية اضغط هنا
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ومن جانبه أوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول 102 ألف و325 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة ،وعدد من حضر الامتحانات101الف و101 طالب وطالبة.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية اضغط هنا

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