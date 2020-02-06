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رياضة

النصر يستضيف الفتح في الدوري السعودي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:26 ص
فريق النصر
فريق النصر
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محمد السعيد
يستضيف فريق النصر نظيره الفتح، اليوم، الخميس، في الخامسة والثلث مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردته للهلال متصدر جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يطمح فريق الفتح الذي يقدم نتائج كارثية هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، تمنحه بصيص أمل، للخروج من النفق المظلم.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 38 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الـ 16 والأخير بـ 16 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الأهلي مع الاتفاق في التاسعة والثلث مساء.
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