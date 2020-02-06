AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أمانة ثمنها نصف مليون درهم.. عامل يعثر على ثروة ويعيدها لصاحبها في دبي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي

عثر عامل آسيوي في منطقة القوز بدبي على حقيبة سوداء تحتوي على 500 ألف درهم، ليبادر العامل بالإتصال بالشرطة التي تلقت من الحقيبة، وأعادتها لصاحبها الذي نسيها في محطة البنزين، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية. 


قال  العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، أنه ورد اتصال من شخص يعمل في إحدى محطات البترول في منطقة القوز يفيد فيه بأن أحد عمال المحطة من الجنسية الآسيوية عثر على حقيبة سوداء متروكة بعد أن نسيها صاحبها.

 

وعلى الفور انتقلت الدوريات إلى مكان الاتصال وتم فتح الحقيبة، وعثر بداخلها على بعض الأوراق ومبلغ 500 آلاف درهم، وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية صاحب الحقيبة والاتصال به الذي بدا في حالة ذهول لأنه اكتشف فقدان الحقيبة. 


وأشار العميد المعصم إلى أنه تم تكريم العامل الآسيوي على أمانته، وتم إرجاع الحقيبة إلى صاحبها من الجنسية الأوروبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطة دبي تكرم سيدة على تصرفها النبيل| وجدت مالا أعادته لصاحبه

تكاليف علاج طفل.. آسيوي يسرق 19 ألف درهم من مستشفى بـ دبي

3 موظفين بساحات انتظار السيارات يعثرون على مبلغ مالى كبير بمطار القاهرة

الأمن يعيد حقيبة أموال لصاحبها بعد تركها سهوا في مترو جمال عبدالناصر

ترشيحاتنا

تقرير: واشنطن وراء حالة الهستيريا العالمية من فيروس كورونا

برسالة مؤثرة.. كاثرين زيتا جونز تنعي حماها كيرك دوجلاس

هل تقضي الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة فقط؟

تخلصك منها فورا.. حيل سريعة لعلاج آلام الظهر

بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو

بسبب كورورنا.. قرار عاجل من السعودية بشأن السفر إلى الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور