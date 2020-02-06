أمانة ثمنها نصف مليون درهم.. عامل يعثر على ثروة ويعيدها لصاحبها في دبي

عثر عامل آسيوي في منطقة القوز بدبي على حقيبة سوداء تحتوي على 500 ألف درهم، ليبادر العامل بالإتصال بالشرطة التي تلقت من الحقيبة، وأعادتها لصاحبها الذي نسيها في محطة البنزين، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.





قال العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، أنه ورد اتصال من شخص يعمل في إحدى محطات البترول في منطقة القوز يفيد فيه بأن أحد عمال المحطة من الجنسية الآسيوية عثر على حقيبة سوداء متروكة بعد أن نسيها صاحبها.

وعلى الفور انتقلت الدوريات إلى مكان الاتصال وتم فتح الحقيبة، وعثر بداخلها على بعض الأوراق ومبلغ 500 آلاف درهم، وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية صاحب الحقيبة والاتصال به الذي بدا في حالة ذهول لأنه اكتشف فقدان الحقيبة.





وأشار العميد المعصم إلى أنه تم تكريم العامل الآسيوي على أمانته، وتم إرجاع الحقيبة إلى صاحبها من الجنسية الأوروبية.