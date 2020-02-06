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فضيحة جديدة.. إيطاليا تتورط في تسهيل دخول سفينة محملة بالأسلحة التركية لطرابلس.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية "الغد" تقريرًا يكشف تورط إيطاليا في تسهيل دخول سفينة محملة بالأسلحة التركية لطرابلس، حيث قال التقرير إنه فى 28 من يناير الماضى رصد  البحرية الفرنسية سفينة بضائع فى البحر الأبيض المتوسط متجهة إلى ليبيا وبرفقتها فرقاطة عسكرية تركية.

وجاء في التقرير أن السفينة كانت ترفع علم لبنان صحيفة "إل سيكولو دتشيانوفيزمو" الإيطالية، إلى التحقيق والبحث وراء تلك الواقعة.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإيطالية، فإن سفينة "البنا" دخلت رسميًا ميناء جنوة في جنوب إيطاليا بسبب حدوث عطل، وتم احتجازها لإجراء فحوصات فنية. ولكن بعد توقف لمدة ثلاثة أيام، خرج بحار شاب يبلغ من العمر 25 عامًا وهو الضابط الثالث على متن تلك السفينة، ولديه قصة يرويها.

ويشير التقرير إلى أن البحار الشاب ظهر في مركز الشرطة البحرية في الميناء، حيث طلب الحماية واللجوء السياسي، في مقابل سرد تفاصيل ما شاهده أثناء إقامته على متن سفينة الشحن التي ترفع العلم اللبناني، والتي يطلق عليها اسم "البانا"، حيث أكد أنه رصد  تجارة أسلحة غير قانونية بين تركيا وحكومة الوفاق فى ليبيا.

ولفت التقرير إلى أن سفينة "البانا" ترسو في الوقت الحالي، في ميناء ميسينا. وبعد زيارة مفوض التصديق، ينتظر عمليات التحقق الإدارية من مكتب الميناء. لتأكيد رواية البحار، حيث يوجد شريط فيديو، على ملف شخصي مجهول من خبير في التبليغ عن المخالفات في ليبيا، أطلع البحار ضباط الشرطة في إيطاليا عليه.

جدير بالذكر أن الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، كان قد كشف عن اسم مالك سفينة الشحن اللبنانية "البانا"، التي نقلت المرتزقة والسلاح التركي من تركيا إلى ميناء العاصمة الليبية طرابلس، كاشفًا أن مالك السفينة هو مرعي أبو مرعي.
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