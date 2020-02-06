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أخبار البلد

وزيرة البيئة: الانتهاء من 95% من أعمال البنية التحتية للمحطة الوسيطة بمنيا القمح

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:52 ص
وزيرة البيئة الدكتورة
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
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أ ش أ
تابعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الخميس، سير أعمال تحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح، محافظة الشرقية، إلى محطة وسيطة للمخلفات على مساحة 2780 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 95% من أعمال البنية التحتية للمحطة؛ التي ستكون أول محطة وسيطة بالمنطقة تخدم منيا القمح والمناطق المجاورة لها لمنع عودة التراكمات مرة أخرى. 

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد قامت بزيارتين خلال الفترة الماضية لموقع المحطة للوقوف على أعمال رفع التراكمات وإنشاءات البنية التحتية، في إطار مهام وزارة البيئة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، والتغلب على المقالب العشوائية، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في وضع منظومة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت. 

وقد قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوضع خطة متكاملة لرفع تراكمات القمامة من مقلب الفدان بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتحويله إلى محطة وسيطة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع برفع 17.5 ألف طن من التراكمات ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة والخاص بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير عدد (2 تريلا حمولة 52 م3 ولودر) لنقل المخلفات الواردة من المحطة إلى المدفن الصحي للمحافظة.
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