شاهد| تسريب شكل وسعر غطاء Samsung Galaxy S20 الرسمى

نشر موقع جى إس إم آرينا التقنى مجموعة من الصور المسربة تكشف شكل وألوان الغطاء الرسمى لهاتف Samsung Galaxy S20، المنتظر طرحه فى 11 فبراير الجارى بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.





ولأول مرة توفر سامسونج الكورية الجنوبية لـ Samsung Galaxy S20 بفئاته الثلاثة، خيارين من الأغطية لأصحاب هواتفها حيث النسخة العادية والأخرى القابلة للطى، وتوفر النسخة العادية بـ 6 ألوان مقابل 25 دولارًا، والنسخة القابلة للطى بـ 4 ألوان مقابل 50 دولار أمريكى.





يذكر أن الملايين ينتظرون بفارغ الصبر خاصة عشاق أندرويد تلك الفئة المميزة والأفضل فى تاريخ سامسونج، لما تقدمه من تصميم مبهر وكاميرا قوية كالعادة، كما أن الهاتف سيحتوى على كاميرات خماسية جبارة، وستكون أسعاره بدءًا من 850 دولارًا لـ Galaxy S20، و 950 دولارًا لـ Galaxy S20 Plus، و 1200 دولار لـ Galaxy S20 Ultra.



