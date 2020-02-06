شاهد| تسريب شكل وسعر غطاء Samsung Galaxy S20 الرسمى
الخميس 06/فبراير/2020 - 10:45 م
نشر موقع جى إس إم آرينا التقنى مجموعة من الصور المسربة تكشف شكل وألوان الغطاء الرسمى لهاتف Samsung Galaxy S20، المنتظر طرحه فى 11 فبراير الجارى بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
ولأول مرة توفر سامسونج الكورية الجنوبية لـ Samsung Galaxy S20 بفئاته الثلاثة، خيارين من الأغطية لأصحاب هواتفها حيث النسخة العادية والأخرى القابلة للطى، وتوفر النسخة العادية بـ 6 ألوان مقابل 25 دولارًا، والنسخة القابلة للطى بـ 4 ألوان مقابل 50 دولار أمريكى.
يذكر أن الملايين ينتظرون بفارغ الصبر خاصة عشاق أندرويد تلك الفئة المميزة والأفضل فى تاريخ سامسونج، لما تقدمه من تصميم مبهر وكاميرا قوية كالعادة، كما أن الهاتف سيحتوى على كاميرات خماسية جبارة، وستكون أسعاره بدءًا من 850 دولارًا لـ Galaxy S20، و 950 دولارًا لـ Galaxy S20 Plus، و 1200 دولار لـ Galaxy S20 Ultra.
ونستعرض فيما يلى مواصفات كل هاتف من فئات Galaxy S20 :
1- Galaxy S20
يأتى بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.
بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميللى أمبير، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.
2- Galaxy S20 Plus
يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا تيليفوتو، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.
بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.
3- Galaxy S20 Ultra
يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا خماسية بدقة 108 و 48 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا تيليفوتو، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.
بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.