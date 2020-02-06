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رياضة

الزمالك يفقد جهود الونش أمام الإسماعيلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:29 م
محمود الونش
محمود الونش
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
غاب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات الفريق الأبيض اليوم بإذن من الجهاز الفني.

ويغيب الونش عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأحد المقبل، بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.

ويواجه الزمالك ضغطا رهيبا فى المباريات القوية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس بمواجهته الترجى الرياضى التونسى.

ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.

ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة مواطنه الأهلي المصري على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.
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