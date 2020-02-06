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رياضة

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:48 م
عمر جابر
عمر جابر
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حسن العمدة

كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق في مباراة الأهلي.

وغادر عمر جابر ملعب الدفاع الجوي في الدقيقة ٣٩ من الشوط الأول للمباراة بعدما تعرض لإصابة في الكتف، وشارك بدلا منه التونسي عمر العيوني.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر جابر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف لم يتمكن معها من استكمال اللقاء وفضل الجهاز إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

الطبيب كشف عن أنه سينتظر ٤٨ ساعة بعد الإصابة وبعدها يجري اللاعب أشعة على الكتف لبيان مدى قوتها.
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