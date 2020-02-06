الحكومة السودانية تحل مجلس إدارة المركزي و11 بنكا آخر





وكان مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادي في السودان أعلن التقدم باستقالته احتجاجًا على لقاء البرهان بنتنياهو في أوغندا.





وقال رئيس المجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن لقاءه مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان بهدف لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.





وتوقع البرهان في مؤتمر صحفي أن يلمس السودانيون نتائج التفاهمات التي تمت مع نتنياهو قريبا.





وأضاف البرهان أن اللقاء مع نتنياهو انعقد بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع أنه أخطر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الذهاب للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.